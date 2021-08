Covid, la Sardegna resta in zona bianca per un'altra settimana

Ansa

La Sardegna resterà in zona bianca per un'altra settimana. La conferma arriva dall'assessorato alla Sanità della Regione. L'isola ha il 12% delle terapie intensive occupate, il 14% dei posti letto nei reparti ordinari e una media di circa 150 contagi ogni 100mila abitanti. Nonostante il forte aumento dei casi di Covid, rimane nella fascia con meno restrizioni, evitando così il passaggio in zona gialla.