Covid, in Sardegna tasso di occupazione nelle terapie intensive torna al 10%

Afp

Dopo diverse settimane, il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Sardegna torna al 10%, ovvero il limite il cui superamento è uno dei parametri per il passaggio delle Regioni in zona gialla. La percentuale scende in Calabria (all'8%), in Liguria (al 3%), a Bolzano (al 6%) e in Umbria (al 7%). Mentre è ferma al 13% nelle Marche e all'11% in Sicilia, in entrambi i casi oltre soglia. E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas.