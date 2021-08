Covid, in Sardegna prime 57 lettere sospensione per sanitari no vax

Afp

Ore contate per medici e sanitari no vax in Sardegna: sono pronte le prime 57 lettere di Ats per la sospensione dal servizio. "Per il personale che non si farà vaccinare, con la sola esclusione di quelli a cui non è possibile per specifici motivi di salute, scatterà la sospensione immediata dello stipendio", sottolinea il commissario straordinario di Ats, Massimo Temussi.