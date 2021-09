Covid, in 400 a ballare e bere: chiuso stabilimento balneare a Cagliari

Ansa

Uno stabilimento balneare di Cagliari, l'Altamarea del Poetto, è stato chiuso per violazione delle norme anti-Covid. All'interno gli agenti hanno infatti trovato 400 persone, quasi tutte sprovviste di mascherine, intente a bere drink e ballare. Non solo: il locale era privo di autorizzazioni e di agibilità e venivano venduti alcolici in orari vietati e a minori di 18 anni. Il titolare dovrà pagare una multa di 8mila euro e chiudere per cinque giorni.