Coronavirus nel Nuorese, Orune in semi-lockdown: chiusi bar e ristoranti 

Dopo un'impennata di casi di Covid-19, con 52 positivi e oltre 150 persone in quarantena fiduciaria, è stato disposto un semi-lockdown a Orune, paese di circa 2.300 abitanti in provincia di Nuoro. Per contenere la diffusione del virus, il Comune e la Prefettura hanno deciso di chiudere in via precauzionale bar, ristoranti ed esercizi commerciali per tutto il giorno, mentre i cittadini sono invitati uscire dal paese solo in caso di comprovata necessità.