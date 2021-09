Cagliari, uomo tenta di darsi fuoco: agente lo salva ma resta ustionato

Un agente della Squadra volante della Questura di Cagliari è stato trasportato in ospedale in codice rosso a seguito delle ustioni riportate mentre con un collega cercava di soccorrere un 50enne di origini romene, che voleva togliersi la vita e dare fuoco, a quanto pare, a un bar.

Intorno alle otto di mattina è arrivata la segnalazione di un uomo in via Carmine ad Assemini con una tanica di benzina in mano e in uno stato di agitazione. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie della squadra volante e i poliziotti che hanno cercato di tranquillizzare l'uomo. A poco però sono servite le parole e dopo che il 50enne, per motivi ancora da accertare, si è dato fuoco, uno dei poliziotti si è gettato su di lui per cercare di spegnere le fiamme.

Entrambi gli uomini sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale, dopo che i colleghi sono riusciti a spegnere l'incendio. L'agente è stato ricoverato al Brotzu di Cagliari con ustioni a braccia e gambe, il 50enne invece è stato portato al Policlinico di Monserrato anche lui in codice rosso.