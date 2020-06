Cagliari, travolta da auto pirata: muore dopo tre giorni in ospedale

E' morta in ospedale la 51enne travolta tre giorni fa da un'auto pirata mentre attraversava sulle strisce pedonali a Cagliari. I medici avevano sottoposta la donna a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Si aggrava adesso la posizione dell'87enne che l'ha investita e che era fuggito subito dopo l'incidente, per essere poi rintracciato dalla polizia municipale il giorno dopo. E' accusato di omicidio stradale.