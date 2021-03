Cagliari, tenta di uccidere sorella con uno spiedo: lei è in fin di vita

Ha trafitto la sorella con uno spiedo dentro casa per ucciderla, dopo una violenta lite per futili motivi. Un 49enne è stato arrestato per il tentato omicidio, avvenuto in un'abitazione a Quartu Sant'Elena, nel Cagliaritano. La donna aggredita ha 69 anni. L'uomo stesso ha dato l'allarme chiamando il 113.