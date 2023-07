Quartucciu (Cagliari), 43enne strangolato in un b&b: fermato un 20enne

Leggi Anche Cadavere mutilato a Genova, due egiziani fermati per omicidio

Il corpo della vittima è stato rinvenuto alle 5 di mattina all'interno del b&b Corte Cristina in via Nazionale dai responsabili della struttura ricettiva, forse allarmati dal frastuono che proveniva dalla camera. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della stazione di Selargius e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare il 43enne, ma non c'è stato nulla da fare. I militari del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia, raccolta la descrizione della persona che si trovava in camera con il 43enne, si sono messi alla ricerca del giovane e lo hanno rintracciato poco distante a Quartucciu.