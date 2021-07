Cagliari, si tuffa per una immersione: muore sub

Un sub è stato trovato morto, forse a seguito di un malore durante una immersione senza bombole, nelle acque del Poetto di Cagliari. L'allarme è scattato quando gli amici del sub, non vedendolo risalire, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono state inviate subito una motovedetta e un gommone della Guardia costiera e in volo si e' alzato anche l'elicottero della Capitaneria. Il corpo è stato trovato vicino al porticciolo di Marina Piccola.