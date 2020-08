Cagliari, si ribalta con la canoa per un malore: muore 71enne

Ha avuto un malore e si è ribaltato con la sua canoa, mentre si trovava in mare nello specchio d'acqua sotto la Sella del Diavolo a Cagliari. E' morto così al Poetto Gianfranco Puddu , 71 anni, pensionato con un passato da allenatore e dirigente di società di calcio e calcio a 5. Altri canoisti che si trovavano poco distante sono subito intervenuti per aiutarlo, ma non c'è stato nulla da fare.