Cagliari, schianto con l'auto: gravissimi due 19enni

A Cagliari un gravissimo incidente si è verificato sull'asse mediano, la tangenziale che costeggia la città.

Due ragazzi di 19 anni sono ricoverati in ospedale in condizioni disperate con ferite e lesioni molto serie. Dai primi accertamenti, è emerso che l'incidente è stato provocato dallo stesso conducente dell'auto che, a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo e si è schiantato. I giovani sono entrambi in codice rosso.