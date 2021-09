Cagliari, muore mentre tenta di spegnere un rogo a casa della sorella

ansa

Un uomo di 53 anni, Giovanni Lisci, è morto mentre tentava di spegnere un incendio scoppiato a casa della sorella a Pabillonis, nel sud Sardegna. La dinamica non è ancora chiara, sul posto stanno operando i carabinieri e i vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato quando in casa non c'era nessuno ma l'uomo, vedendo il fuoco nell'abitazione della sorella, ha deciso di entrare in casa per tentare di spegnerlo. Una volta dentro è rimasto intrappolato.