Cagliari, furgone piomba sui tavolini esterni di un bar: 15 feriti

Momenti di terrore a Cagliari dove un camioncino senza autista è piombato sui tavolini di un locale affollato, in pieno centro storico.

Almeno quindici persone sono rimaste ferite, di cui nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. Immediato l'arrivo dei medici e delle ambulanze del 118, seguiti da vigili del fuoco, carabinieri, polizia e municipale. Le forze dell'ordine ora sono al lavoro per ricostruire nei dettagli quanto successo.