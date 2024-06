Cagliari, ex carabiniere ucciso con una coltellata al petto: fermato un 19enne

E' sotto interrogatorio in questura a Cagliari il 19enne fermato come presunto responsabile dell'accoltellamento dell'ex carabiniere Fausto Piga, il 37enne ucciso al culmine di una lite intorno alle 3 del mattino nel pub Donegal, in via Caprera a Cagliari. Le indagini sono affidate al magistrato di turno, Marco Cocco. Dopo l'accoltellamento, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e la polizia. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al 37enne ma non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo per la coltellata che l'ha colpito in pieno petto.