Cagliari, cuoco trovato morto nella sua cucina: è giallo

Mario Romani, cuoco 42enne, è stato trovato privo di vita nella cucina della sua abitazione, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari. Diverse stanze dell'abitazione erano a soqquadro e per questo motivo i carabinieri indagano a tutto campo. A far scoprire il cadavere è stato il fratello della vittima, che, entrato in casa, ha trovato il congiunto riverso a terra e subito dato l'allarme.