Cagliari, accusa malore durante bagno: anziana salvata da finanziere

Si è sentita male mentre nuotava e non riusciva più a tornare a riva, ma un militare delle Fiamme gialle l'ha soccorsa portandola in salvo. E' successo nella spiaggia del Poetto a Cagliari, vicino ad uno stabilimento balneare. La donna, 72 anni, si è tuffata in acqua per rinfrescarsi e dopo qualche bracciata si è sentita male, non riuscendo a tornare a riva. Dopo essere stata tratta in salvo, è stata trasportata al Policlinico di Monserrato.