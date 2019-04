Bomba contro casa di un imprenditore del marmo nel Nuorese

Attentato dinamitardo nella notte a Orosei: nel mirino l'imprenditore del marmo Gianni Bonfigli. Un ordigno piazzato davanti al cancello dell'abitazione dell'uomo, nella zona del Rimedio, nella parte alta del paese, è esploso con un grande boato che si è sentito in tutto il paese. Per fortuna non c'è stato nessun ferito e i danni sono stati di lieve entità: lesionato il muro di cinta dell'abitazione e alcuni vasi di fiori nel cortile.