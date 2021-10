Bimbo di un anno e mezzo ricoverato a Sassari per overdose d'eroina

ansa

Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Sassari per sospetta overdose di eroina. Secondo la stampa locale il piccolo, che è figlio di due extracomunitari, è in prognosi riservata, ma sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte sia della struttura sanitaria sia degli investigatori. Il bimbo, a quanto pare, avrebbe trovato la droga su un tavolino a casa e l'avrebbe ingerita.