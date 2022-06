Auto precipita in scarpata, grave 21enne in Ogliastra

Un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua utilitaria ed è caduto in una scarpata sulla strada consortile Arzana Lanusei.

Il 21enne è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco di Lanusei hanno dovuto operare con le cesoie idrauliche per estrarre dall'abitacolo il ferito.