Alluvione Sardegna, diga tracimata a Torpé: famiglie evacuate

Ansa

Dopo le intense piogge delle ultime ore in Sardegna ha cominciato a tracimare la diga di Torpé, un paese in provincia di Nuoro. Per precauzione erano già state evacuate le famiglie che abitano vicino al guado del rio Posada. "La situazione al momento è sotto controllo - ha detto il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale Ambrogio Guiso -. Abbiamo chiuso tutte le strade che portano alle abitazioni a rischio".