Allevatore 38enne ucciso in un agguato nel Nuorese

ansa

Un allevatore 38enne di Gairo in Ogliastra, zona centro-orientale della Sardegna, è stato ucciso in un agguato avvenuto nel pomeriggio a Jerzu, a pochi chilometri dal centro dove viveva, nel Nuorese. L'uomo, Riccardo Muceli, stava tornando a casa dopo aver riportato le pecore in ovile e, stando a quanto emerso, era a bordo della sua auto quando è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco.