Alghero, ritrovato il corpo di donna scomparsa a luglio

ansa

E' stato ritrovato nella campagne di Maristella, poco distante da dove abitava con la famiglia, il corpo di Antonietta Canu, la donna di 71 anni, di Alghero, scomparsa da casa il 13 luglio. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, già quasi mummificato, si trovava in un terreno incolto. Da un primo esame sul corpo della donna, il medico legale non ha riscontrato segni di violenza.