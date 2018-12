Sardegna, in avaria nave diretta in Spagna con 390 passeggeri

Odissea in mare per circa 390 passeggeri del traghetto Cruise Roma della Grimaldi partito da Porto Torres e diretto a Barcellona. A causa di un'avaria all'asse dell'elica sinistra, la nave si è fermata a circa un miglio dal porto. La Cruise Roma non ha pero' ripreso la rotta originaria verso la Spagna, ma si è diretta verso Civitavecchia dove dovrebbe arrivare nelle prossime ore.