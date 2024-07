Sardegna, la denuncia: "Festa privata nella spiaggia di Talmone: gazebo, fornelli e una rete da pallavolo"

Il Comitato "Amici di Talmone e Cala di Trana" ha denunciato che domenica la spiaggia di Talmone, nel territorio di Palau, in provincia di Sassari, "è diventata un retreat privato abusivo per i ricchi vacanzieri" di uno yacht. "Nonostante i divieti dell'ordinanza balneare emessa dalla Regione Sardegna, il turismo cafone prosegue con la sua arroganza a impattare negativamente sull'ambiente. Sono stati posizionati già dalla mattina presto gazebi, fornelli e rete da pallavolo, occupando tutto l'arenile. Un viavai di gommoni a motore per portare cibo, ospiti e materiale. Sono stati accesi fuochi in spiaggia, che solo l'intervento della Guardia Costiera ha fermato. Un danno ambientale quindi non solo terrestre, ma anche marino. L'estate dei cafoni continua ma l'opera di controllo degli 'Amici di Talmone' non si ferma", si legge in un post su Facebook come didascalia a corredo di un video che mostra la scena.