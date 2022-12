Sara Tommasi, tutti assolti nel processo: "Non ci fu violenza sessuale"

I giudici della Terza sezione penale del Tribunale di Salerno ha assolto tutti gli imputati accusati di violenza sessuale dalla showgirl. La Tommasi aveva denunciato gli abusi nel 2012, ma i magistrati hanno valutato che non vi fossero gli estremi per procedere. L'attrice ha affermato di essere stata convinta dal suo ex manager Federico De Vincenzo e dal produttore Giuseppe Matera a recarsi in un agriturismo a Buccino per partecipare a un set fotografico, dove sarebbe stata prima drogata e poi stuprata.

L'assoluzione piena è dunque arrivata, oltre che per De Vincenzo, anche per Fausto Zulli, Pino Igli Papali e il regista Max Bellocchio. Un altro indagato, il produttore Matera, fu condannato in primo grado a due anni e dieci mesi, con rito abbreviato.

Si attendono ora entro 90 giorni le motivazioni dei giudici. Il processo era iniziato nel 2013 e si è concluso dopo diversi stop e sospensioni. Sara Tommasi ha recitato come protagonista in una serie di film hard prodotti da De Vincenzo e Matera, ma dalle indagini è emerso che questi film non hanno nulla a che vedere con quelli citati dalla showgirl nell'accusa.