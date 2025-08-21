Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a Santa Cristina Gela

Pompieri trovano un cadavere parzialmente carbonizzato nel Palermitano

21 Ago 2025 - 16:40
© ansa

© ansa

Il cadavere di un uomo è stato trovato dai vigili del fuoco mentre spegnevano un incendio di sterpaglie a Santa Cristina Gela, nel Palermitano, in contrada Pianetto. Il corpo è parzialmente carbonizzato. Sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale. 

palermo
vigili del fuoco

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri