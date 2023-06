Sanremo, presunta truffa al Casinò con carte truccate

Per una presunta truffa al Casinò di Sanremo, la polizia ha arrestato sei persone e disposto l'obbligo di dimora per altre quattro.

Due sospetti sono stati condotti in carcere, mentre per quattro sono scattati i domiciliari. La presunta combine sarebbe avvenuta al gioco "Punto e banco". Tra gli arrestati figura anche il "cartaio", il 58enne Luigi Carbone, conosciuto come "Silvio", considerato una figura chiave. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al peculato e alla corruzione. Carbone avrebbe segnato le carte utili con delle lievi abrasioni sul dorso.