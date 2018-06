Sanità, stop a regali e mazzette ai medici: arriva il nuovo codice deontologico

Le nuove regole sono state volute dal nuovo Presidente di Assobiomedica, Massimiliano Boggetti, che ha agito con lo scopo di "creare maggiore trasparenza, sobrietà e integrità nel settore". Saranno vietati alberghi di lusso in località turistiche esclusive in alta stagione, biglietti aerei e ferroviari in prima classe, così come i soggiorni studio non dovranno mascherare vacanze con accompagnatori al seguito.



Non saranno più le industrie ad assoldare medici e professionisti come relatori agli incontri. Ma gli eventi dovranno essere gestiti da società scientifiche o strutture sanitarie che dovranno scegliere i professionisti. Il nuovo codice deontologico punta anche sulla "piena trasparenza": sui siti delle imprese verrà pubblicato qualsiasi trasferimento di denaro a favore di società scientifiche, provider e organizzazioni sanitarie.



"L'obiettivo è rendere il rapporto tra imprese e classe medica il più chiaro e trasparente possibile, in modo da superare una cultura del sospetto e consentire allo stesso tempo di non perdere i vantaggi di una preziosa collaborazione improntata ai principi di legalità", ha spiegato Boggetti a La Stampa.



Una commissione di controllo e un Giurì vigileranno sul rispetto del nuovo codice che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo anno. La violazione comporta sanzioni e nei casi più gravi l'espulsione dall'associazione. Lo scopo del nuovo documento è impedire il ripetersi di episodi come quelli degli ospedali Pini e Galeazzi di Milano, con mazzette e regali in cambio di acquisto di macchinari e individuazione di infezioni inesistenti solo per giustificare l'uso dei nuovi dispositivi.