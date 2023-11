Sanità, proclamato lo sciopero dei medici il 5 dicembre

La sanità è pronta a incrociare le braccia contro la Manovra del governo.

E' stato, infatti, proclamato per il 5 dicembre uno sciopero nazionale dei medici. "Le misure contenute nella legge di bilancio nono sono in grado di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova né di soddisfare le richieste della categoria che rappresentiamo", si legge in una nota di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed.