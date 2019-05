Sanità, l'Aifa blocca le esportazioni di un farmaco anti-Parkinson

L'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha stabilito il blocco temporaneo delle esportazioni di tutte le confezioni del medicinale Sinemet, utilizzato per il trattamento del Parkinson. Il provvedimento sarà pubblicato in gazzetta ufficiale il 22 maggio e consente alle autorità territoriali di "rafforzare i controlli e di adottare ogni ulteriore misura utile a garantire la disponibilità del farmaco" in Italia.