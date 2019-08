Sanità, caso di Dengue nel Goriziano: via alle disinfestazioni

E' scattata a Ronchi dei Legionari, nel Goriziano, l'emergenza sanitaria per un caso umano accertato di febbre Dengue. Ne dà notizia il Comune che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di duecento metri dalla via dove abita la donna, di 36 anni, affetta dal virus e ora ricoverata, non in pericolo di vita, all'ospedale di Trieste, come precisa l'edizione odierna della stampa locale.