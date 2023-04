Sangiuliano: "Monumenti imbrattati, possibili danni permanenti"

Il ministro della Cultura Sangiuliano interviene sugli effetti delle proteste degli ambientalisti di Ultima Generazione.

"Ho messo a lavorare insigni archeologi e studiosi, i quali già mi dicono che non è vero che poi non resta una traccia sui monumenti imbrattati - ha detto durante una trasmissione radiofonica -. I marmi sono porosi e in alcuni casi il danno potrebbe essere permanente". Riguardo al ddl antivandali, approvato recentemente dal governo, per Sangiuliano la filosofia da seguire è che "chi rompe paga. E' giusto che paghi chi ha procurato il danno con queste azioni".