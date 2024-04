Sanfrè (Cuneo), 70enne accoltella la suocera in una casa di riposo: arrestato

A Sanfrè (Cuneo) un 70enne agli arresti domiciliari dopo aver accoltellato la suocera 90enne, ospite di una casa di riposo.

La donna è stata aggredita dal genero nella sua stanza, in orario di visita. L'uomo ha estratto il coltello colpendo l'anziana più volte, finché il personale della struttura, richiamato dalle grida di aiuto, è riuscito a bloccare l'aggressore poi arrestato dai carabinieri di Sommariva Bosco. La 90enne è stata ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale di Verduno. All'origine del gesto ci sarebbero dissidi familiari in merito a un'eredità.