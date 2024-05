Orrore a San Giovanni Rotondo (Foggia), anziana morta in casa: fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue

Orrore a San Giovanni Rotondo, dove un'anziana di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione al piano terra.

I carabinieri hanno bloccato il presunto responsabile, un uomo che si aggirava nudo e ricoperto di sangue nel paese in provincia di Foggia. L'uomo, in stato confusionale, avrebbe provato a entrare in altre abitazioni al piano terra ma è stato allontanato.