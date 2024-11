Un 96enne è morto in un incidente stradale lungo la statale 7 Ter Salentina, in direzione di San Giorgio Ionico (Taranto). Due auto si sono scontrate frontalmente in maniera violentissima. Nell'impatto è rimasto ferito un 80enne, trasportato in ospedale in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.