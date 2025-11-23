San Benedetto del Tronto, indossano maglietta dell'Ascoli calcio: aggrediti due fratelli

A San Benedetto del Tronto un calciatore dell'Under 15 dell'Ascoli Calcio e il fratello di 12 anni sono stati aggrediti nei pressi dell'attività commerciale della madre. I due ragazzi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per gli accertamenti del caso. A segnalare quanto avvenuto è stata la zia, presente insieme al nonno. La donna ha spiegato che il quindicenne, ancora in abbigliamento della squadra, era sceso dall'auto per salutare la madre quando un giovane, forse di 23 anni, lo ha afferrato per il giubbotto chiedendogli di consegnarglielo, insieme al cappello, entrambi con i simboli dell'Ascoli Calcio. Il giovane ha iniziato a colpire i due ragazzini per poi scappare. I familiari sono riusciti a prendere il numero di targa dell'auto con cui l'aggressore si è allontanato.