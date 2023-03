Saman, lo zio si fa interrogare: "Volevano uccidere anche me"

Lo zio di Saman Abbas, la 18enne uccisa nel 2021 a Novellara, nel Reggiano, ha ribadito di non essere stato lui ad assassinare la nipote e, anzi, ha sostenuto che i parenti volevano uccidere anche lui.

Interrogato su sua richiesta il 10 marzo, il 32enne Danish Hasnain ha raccontato che secondo lui quella sera è stato convocato "perché volevano uccidermi per il mio buon rapporto con Saman, io ero d'accordo sulla sua relazione con Saqib. Poi non so perché non mi hanno ucciso. A pensarci bene la buca era troppo grande per una sola persona e gli altri mi hanno incastrato perché sapevano che avrei parlato".