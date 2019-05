Salvini: "Via alla guerra contro la cannabis, chiusi tre negozi"

"E' in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche". Lo ha annunciato Matteo Salvini durante un comizio a Pesar, ringraziando "le forze dell'ordine e la magistratura". Il vicepremier ha poi chiarito: "Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto".