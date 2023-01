Salvini sulla rapina al figlio: "Spero criminali non liberi a breve"

Matteo Salvini commenta la vicenda che ha visto suo figlio vittima di una rapina a Milano.

"Spero che adesso i due criminali non trovino un giudice che, come troppo spesso accade, li rimetta in libertà nel giro di qualche giorno", afferma il ministro. "Ringrazio le forze dell'ordine che, in questo come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti", ha aggiunto.