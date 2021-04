Salvini, Open Arms: "Siamo felici per tutte le persone salvate in mare"

ansa

Siamo "felici per tutte le persone che abbiamo tratto in salvo durante la Missione65 e in tutti questi anni". Lo scrive su twitter l'Ong catalana Open Arms dopo la notizia del rinvio a giudizio di Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, deciso dal Gup di Palermo. "La verità è una, siamo in mare per raccontarla", si legge nel tweet.