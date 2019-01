Salvini, magistrati: "Il ministro ci deride e delegittima"

L'Associazione nazionale magistrati si scaglia contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per le dichiarazioni a commento della richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro di lui per il caso Diciotti. Per i giudici quanto detto dal vicepremier "risulta irrispettoso verso i colleghi nei toni di derisione utilizzati e nei contenuti. Il rischio di una delegittimazione della magistratura è alto e va assolutamente evitato".