Salvini, il tweet contro Orlando scatena la polemica: il leader della Lega accusato di essere "uno sciacallo"

Il dibattito politico non si ferma nemmeno davanti a un disastro come quello che ha colpito la città di Palermo. Stavolta è il turno di Matteo Salvini : poche ore dopo la bomba d'acqua che ha travolto il capoluogo siciliano, ha attaccato tramite il suo profilo Twitter il sindaco Leoluca Orlando . "A furia di pensare agli immigrati, si è dimenticato dei cittadini". Le sue parole hanno provocato accese polemiche: il musicista Roy Paci lo ha accusato di essere " un turpe e miserabile sciacallo ".

Pif: "Lo schifo non conosce partito" - "Non ricordo di aver mai visto una cosa simile a Palermo in tutta la mia vita". Anche il regista Pif ha voluto dire la sua sulla vicenda, e la mattina successiva al tweet di Salvini ha risposto sul suo profilo Facebook: "Mi sembra chiaro ed evidente che questo tweet "elettorale" faccia semplicemente schifo! Non è una questione di destra o di sinistra: lo schifo non risolve i problemi del Paese".

Anche Chef Rubio, noto oppositore della Lega, ha voluto dire la sua ricordando al leader del Carroccio che "su Internet rimane tutto, un giorno i tuoi figli vedranno come ti sei comportato con il prossimo".

Muroni (LeU): "Il cinismo non conosce confini" - L'attacco a Orlando ha provocato reazioni anche nella sfera politica. La deputata LeU Rossella Muroni lo ha definito un gesto "indegno", aggiungendo che "il cinismo di Salvini non conosce confini. Questa non può essere definita politica", mentre il senatore Pietro Grasso ha espresso la sua vicinanza al sindaco, "vittima di attacchi indegni".

"In questo momento ho scelto di polemizzare il meno possibile, perché credo che sia necessario essere uniti". ha scritto su Facebook la vice ministra all'Istruzione Anna Ascani, "ma Salvini questa volta ha oltrepassato ogni limite. Basta con le strumentalizzazioni".

Arriva anche il sostegno - Le dichiarazioni di Matteo Salvini hanno generato però anche dichiarazioni di supporto e interventi critici nei confronti di Orlando. Tra questi c'è l'eurodeputata Francesca Donato, che parla di "disastro" e dà la colpa "all’indifferenza verso il problema del sindaco Orlando!».

Tra gli attacchi a Leoluca Orlando c'è anche quello di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova: «Profondo cordoglio per le vittime del nubifragio abbattutosi su Palermo, indignazione fortissima per l'inettitudine colpevole di un sindaco arcobaleno che mai ha fatto l'interesse della città e dei suoi cittadini».