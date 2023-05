Torino, saluto romano in classe: indagati quattro giovani militari

Coinvolti quattro militari

I fatti risalgono a febbraio. Durante una lezione dedicata alla violenza di genere nella guerra di Etiopia tra il 1935 e il 1936, che aveva come oggetto gli stupri e le violenze commesse dai militari italiani sotto il regime fascista. Una lezione tenuta in una sala della Scuola d’Applicazione nel centro di Torino nell’ambito del corso di laurea in Scienze Strategiche, che fa capo alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, e che è frequentato sia da militari sia da civili. I quattro giovani sottotenenti si sarebbero alzati in piedi durante la proiezione di un filmato d'epoca sulla campagna d'Etiopia, con il braccio e la mano destra tesi nel saluto romano.