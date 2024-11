Salta sul tetto dell'auto dei vigili a Roma e ferisce agente: arrestato

Un 25enne italiano è stato arrestato a Roma dopo essersi arrampicato sul tetto di un'auto della polizia locale ferendo uno dei due agenti che cercavano di fermarlo. La pattuglia era ferma a un semaforo in zona San Giovanni, quando l'un uomo si è arrampicato sul tetto del mezzo per poi saltare sul cofano e cercare di fuggire dopo aver ferito uno dei due vigili. Gli agenti sono però riusciti a bloccarlo, arrestandolo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nei confronti dell'uomo si è proceduto anche per detenzione di stupefacenti.