Salerno, uccisa e poi bruciata: convalidato il fermo del compagno

E' stato convalidato il fermo e disposta la custodia in carcere per il 62enne tedesco Kai Dausel, accusato dell'omicidio aggravato e della distruzione del cadavere della compagna Silvia Nowak, di 53 anni. Secondo la Procura di Vallo della Lucania, sarebbe stato proprio Dausel a uccidere la donna a Ogliastro Marina, una frazione di Castellabbate (Salerno), in un bosco confinante con la sua proprietà, "colpendola reiteratamente con un corpo contundente e tagliente e distruggendone parzialmente il cadavere con il fuoco".