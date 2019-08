Salerno, turista francese disperso: verifiche su tracce di sangue

La madre di Simon, la signora Delfina Godard, giunta in Italia mercoledì 14 agosto, venerdì ha lanciato un appello accorato soprattutto ai ricercatori: "Ringrazio chi è intervenuto subito ma chiedo un intervento ancora più massiccio di persone e mezzi perché la zona in cui è andato Simon è molto vasta". Poi aveva ribadito: "Simon prima di partire ha lasciato una mappa del percorso, ma non so se mio figlio ha cambiato idea e ha preso un altro percorso".



La telefonata di Simon al 118: "Aiutatemi ho le gambe rotte" - Le ricerche sono scattate in seguito alla telefonata che Simon ha effettuato al 118 la mattina di venerdì 9 agosto, intorno alle nove. Ecco la trascrizione. Operatore 118: "Pronto 118 della Basilicata, con chi parlo e da dove ci chiama".

Simon: "Non so, mi potete aiutare. Sono caduto, ho due gambe rotte".

118: "Da quale citta' chiamate?".

Simon: "Non so dove mi trovo, mi potete localizzare".

118: "Non vi possiamo localizzare, siete in casa, per strada, da solo?".

Simon: "In realta' sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo".

118: "Da dove è partito, lei come si chiama?".

Simon: "Sono Simon Gautier, sono francese".

118: "Lei e' caduto in una scarpata o in pianura?".

Simon: "No, in scarpata, mi potete aiutare?".

118: "Mi sa dire la zona, Basilicata o in Campania".

Simon: "Sono partito questa mattina da Policastro verso Napoli".

118: "Quindi da Policastro verso Napoli, ma su che strada?".

Simon: "All'inizio c'era un sentiero poi l'ho perso".

118: "Ora provo con i carabinieri a localizzare il cellulare. Tenga libero il suo cellulare. Va bene".

Simon: "Si,si".

Si conclude così la conversazione tra l'operatore del 118 e Simon. Da quel momento non c'è stato più alcun contatto con il turista francese fino ad oggi.