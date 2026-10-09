Salerno, tir precipita da un viadotto sulla A2 e si incendia: morto l'autista

L'autista di un tir è morto nel pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo per precipitare da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni, nel Salernitano. A seguito dell'impatto al suolo il tir ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada, una parte dell'autoarticolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità.
Tir precipita sulla A2, autostrada chiusa
La parte dell'autostrada interessata dall'incidente è stata chiusa provvisoriamente al traffico: per chi viaggia in direzione nord è stata disposta l'uscita obbligatoria a Petina, con possibilità di rientro in A2 a Campagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, supportati dall'autogru della sede centrale, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell'ordine.