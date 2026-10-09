Salerno, tir precipita da un viadotto sulla A2 e si incendia: morto l'autista

L'autista di un tir è morto nel pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo per precipitare da un viadotto all'altezza dell'uscita di Sicignano degli Alburni, nel Salernitano. A seguito dell'impatto al suolo il tir ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Prima di uscire di strada, una parte dell'autoarticolato si è staccata ed è rimasta sulla carreggiata, rendendo particolarmente complessa la gestione dei soccorsi e della viabilità.