Salerno, speleologa si infortuna a 200 metri di profondità

Sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno, una speleologa di 25 anni si è infortunata a circa 200 metri di profondità durante un'esplorazione nella Grotta del Falco.

Sul posto, a Corleto Monforte, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con diverse squadre locali e altre squadre di soccorso provenienti da altre zone d'Italia. La ragazza è stata raggiunta è visitata da un sanitario che ha provveduto a stabilizzarla per poi decidere con gli operatori le modalità di risalita della giovane. E' stato anche steso un cavo telefonico per consentire le comunicazioni con la speleologa. Per riportarla in superficie ci vorrà però ancora del tempo.