Salerno, padre approfitta dell'assenza della moglie e abusa della figlia minorenne: arrestato

Per anni ha abusato della figlia minorenne approfittando dei momenti di assenza della moglie. L'uomo, un disoccupato romeno di 34 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. E' accaduto Olevano sul Tusciano (Salerno). I servizi sociali del Comune di Olevano, che già seguivano la famiglia, hanno preso in carico la giovane e il fratellino di dieci anni, collocandoli in una struttura protetta.